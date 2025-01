Volley: Fipav, al via campionato di snow volley, prima tappa sull'Etna

La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto il Campionato Italiano assoluto di Snow Volley 2025. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione si svolgerà tra gennaio e marzo e sarà composta da tre tappe. Si partirà dalla Sicilia, il primo appuntamento è infatti previsto per il 26 gennaio sulle pendici dell'Etna, a Linguaglossa (Catania). Il torneo tricolore farà poi tappa in Calabria, dove San Giovanni in Fiore (CS), il 2 febbraio, ospiterà il secondo evento sulla neve.