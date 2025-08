Volley: Europei U16, Italia campione dopo aver battuto la Spagna 3-1

L'Italia è Campione d'Europa. Trionfo per la nazionale Under 16 maschile al Gazprom-Armenia Sport Complex di Yerevan (Armenia). La giovane formazione azzurra questa sera ha infatti superato 3-1 (25-21, 18-25, 25-23, 25-19) la Spagna nell'ultimo atto della rassegna continentale di categoria, laureandosi così Campione d'Europa. Gli azzurrini hanno superato la fase a gironi al secondo posto nella Pool II; sette partite, sei vittorie, una sola sconfitta arrivata al tie-break contro la Francia e obiettivo semifinali raggiunto. Dopo aver superato la prima fase l'Italia si è dovuta scontrare nella sfida valevole l'accesso in finale contro la giovane corazzata polacca, dominatrice della Pool I con sette vittorie in altrettanti match disputati e formazione tra le favorite alla vittoria finale. Sfida difficile e ad alta intensità che l'Italia è riuscita a superare nettamente 3-1 (25-19, 16-25, 25-19, 25-20).