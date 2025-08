Basket, addio a Marco Bonamico: aveva 68 anni

Il basket italiano in lutto: è scomparso Marco Bonamico, soprannominato il Marine, ex giocatore di Virtus e Fortitudo Bologna ma anche di Milano, Forlì, Udine e Napoli. Aveva 68 anni ed era ricoverato da alcune settimane all'ospedale Bellaria di Bologna. Bonamico, 15 campionati di A1 e quattro di A2 in carriera, mise la firma sullo scudetto della stella della Virtus (1984) ed è stato una leggenda della Nazionale con cui aveva giocato 154 partite e vinto l'Europeo 1983 (invece fu argento alle Olimpiadi di Mosca 1980). Dopo essersi ritirato era divenuto commentatore televisivo e presidente di LegaDue nel 2009. "Perdo non solo un amico, ma anche un fratello" ha detto Renato Villalta, storico capitano della Virtus Bologna.