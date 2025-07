Volley, Europei U16: azzurrini superano al tie-break la Repubblica Ceca

Partita difficile per la giovane compagine azzurra: la Repubblica Ceca, presentatasi al match momentaneamente al comando del raggruppamento (Pool II, tre vittorie su tre partite giocate), si è dimostrata essere un avversario complicato da affrontare, forte fisicamente e abile in tutti i fondamentali. L'orgoglio della formazione tricolore l'ha però fatta da padrona; gli azzurrini, andati sempre sotto (0-1, 1-2), sono stati bravi a ritornare sempre in parità (1-1, 2-2), prima di disputare un tie-break impeccabile, comandato dalle prime battute e chiuso senza troppe difficoltà sul 15-11. Top scorer del match l'azzurro Federico Guiotto con 20 punti messi a segno, in doppia cifra tra gli azzurrini anche Samuele Filippi (14) e Michele Mangini (10), mentre in casa ceca da segnalare i 16 punti di Janalik e Frydrych. Archiviato il successo di oggi contro la Repubblica Ceca, l'Italia tornerà in campo domani, lunedì 28 luglio alle ore 15.30, nella delicata sfida contro la Serbia.