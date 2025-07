Tiro a volo, Europei: Cassandro argento, Milchev bronzo a 58 anni

Prima giornata di finali agli Europei di tiro a volo a Chateauroux, dove l'anno scorso si svolsero le gare dell'Olimpiade di Parigi, e prima medaglia per l'Italia. E' l'argento di Tammaro Cassandro, 32enne campano di Capua, che nella finale per il titolo continentale dello Skeet è stato battuto per un solo piattello 56-55, dal britannico Ben Llewellin. Ma la vera impresa è probabilmente quella dell'ucraino Mikola Milchev, capace di salire sul podio per ricevere la medaglia di bronzo all'età di 58 anni. Campione senza tempo che ha dedicato la propria performance "al mio paese martoriato", Milchev vinse l'oro ai Giochi di Sydney 2000 e a distanza di 25 anni è ancora capace di essere altamente competitivo. Nella gara femminile di Skeet l'Italia (priva delle due volte oro olimpico Diana Bacosi) ha ottenuto un quarto posto con Simona Scocchetti. Oro alla francese Lucie Anastassiou, argento alla britannica Amber Jo Rutter, bronzo alla tedesca Valentina Umhoefer. Per l'Italia del tiro a volo c'è da registrare anche la bella notizia che la campionessa olimpica della Fossa di Londra 2012, Jessica Rossi, è diventata mamma per la prima volta: mercoledì scorso è infatti nato David, lieto evento che per volere della famiglia è stato reso noto via social in queste ore.