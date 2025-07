Canottaggio, Universiadi e Mondiali U.23: 10 medaglie per Italia

In Germania, in nove finali, arrivano due ori con il doppio femminile di Elena Sali e Sara Borghi e il quattro di coppia misto di Martina Fanfani, Tommaso Vianello, Lorenzo Baldo e Alice Ramella, due argenti con il due senza maschile di Paolo Covini e Alessandro Gardino e il quattro senza maschile, con Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti e Francesco Graffione, un bronzo con il doppio maschile di Edoardo Rocchi e Andrea Pazzagli. L'Italia è terza nel medagliere FISU dietro Gran Bretagna e Olanda. I prossimi impegni internazionali saranno la Coupe de la Jeunesse in programma a Linz (Austria) dall'1 al 3 agosto e i Mondiali Under 19 in programma a Trakai (Lituania) dal 6 al 10 agosto.