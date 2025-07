Atp Washington, Bolelli e Vavassori trionfano in doppio: è il 4° titolo stagionale

Dopo Adelaide, Rotterdam e Amburgo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori calano il poker a Washington. La coppia azzurra ha vinto il quarto titolo stagionale (il settimo di coppia nel circuito maggiore) sul cemento americano e diventa la prima coppia italiana di sempre a trionfare nell'Atp 500 statunitense battendo in finale i n. 3 del seeding Hugo Nys ed Edouard Roger-Vasellin con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 17 minuti, ma con una pausa di due ore per pioggia all'inizio del secondo set. Un match solido degli azzurri, bravi a non scomporsi nonostante lo stop per maltempo. Questo risultato consente loro di consolidare il quinto posto nella Race Atp verso Torino.