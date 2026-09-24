Olimpiadi: Berlino ritira la candidatura per edizioni del 2036, 2040 o 2044

24 Set 2026 - 13:08
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Berlino ha ufficialmente ritirato la sua candidatura per ospitare i Giochi Olimpici del 2036, 2040 o 2044, lasciando Monaco e Colonia/Reno-Ruhr come uniche candidate rimaste. Sabato si pronuncerà il Comitato Olimpico Tedesco (DOSB). "Semplicemente non potevamo offrire la stabilità politica necessaria", ha dichiarato Kaweh Niroomand, responsabile della candidatura di Berlino ed ex giocatore e allenatore di pallavolo, in una conferenza stampa. Elif Eralp, la candidata di punta del partito Die Linke (Sinistra), che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni regionali di Berlino di domenica con il 25% dei consensi, ha annunciato lunedì che non avrebbe sostenuto una candidatura olimpica. "Non mi sono mai presentato a una conferenza stampa con tanta riluttanza. Oggi è un giorno triste per Berlino. I Giochi Olimpici e Paralimpici sarebbero stati un'opportunità straordinaria. Per Berlino, per la Germania dell'Est e per le generazioni future", ha sottolineato il sindaco uscente, Kai Wegner, membro del partito conservatore CDU del cancelliere Friedrich Merz. 

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