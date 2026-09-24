In India i Mondiali di ciclismo su strada del 2032

I Mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. La candidatura di Pune è stata preferita a quella della città olandese di Groningen, che ospiterà l'edizione del 2034, come deciso dalla votazione tenutasi al congresso dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) a Montreal, dove si stanno svolgendo i Mondiali di quest'anno. "Abbiamo ricevuto due candidature molto valide e penso che abbiamo trovato una buona soluzione per entrambe", ha dichiarato il presidente dell'UCI David Lappartient. I primi Mondiali di ciclismo su strada fuori dall'Europa si sono tenuti a Montreal nel 1974. Il Giappone è stato il primo paese asiatico ad ospitare i Campionati del Mondo, nel 1990, seguito da Doha nel 2016 e Abu Dhabi, che ospiterà l'edizione del 2028. L'anno scorso, il Ruanda è diventato il primo paese africano ad ospitare l'evento, a Kigali. I Campionati del Mondo del 2027 si terranno nell'Alta Savoia, in Francia.