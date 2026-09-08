Hockey: Milano Hockey Club in visita a lavori nuova Fiera Ice Arena

08 Set 2026 - 16:31
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In occasione della prima visita ufficiale dei giocatori e dello staff del Milano Hockey Club, è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della Fiera Ice Arena, la nuova struttura dedicata agli sport del ghiaccio in costruzione nel quartiere espositivo di Fieramilano Rho. Proseguono infatti secondo il cronoprogramma previsto gli interventi sull'impianto, realizzato grazie a un investimento di 7 milioni di euro interamente sostenuto da Fondazione Fiera Milano, che sarà operativo dal prossimo ottobre, ampliando l'offerta di infrastrutture sportive del territorio e creando un nuovo spazio dedicato alla pratica e alla diffusione degli sport del ghiaccio. A oggi sono state completate la struttura portante e la posa del telo della tendostruttura insieme a tutti gli impianti appesi (canali condizionamento, luci, diffusione sonora), che consentiranno di avviare gli allestimenti interni della Fiera Ice Arena. Sono attualmente in corso i lavori di montaggio delle balaustre della pista del ghiaccio e il montaggio delle tribune mentre la fase conclusiva dei lavori vedrà l'attivazione del sistema refrigerante necessario alla formazione del ghiaccio sulla pista. Sono inoltre in fase di allestimento finale tutti i moduli prefabbricati che ospitano gli spogliatoi per atleti e arbitri (con un totale di 44 docce) e i servizi igienici per il pubblico (per un totale di 34 wc). 

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