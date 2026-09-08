Superbike, presentato il round italiano di Cremona

08 Set 2026 - 14:44
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Dal 25 al 27 settembre, al Cremona Circuit 'Angelo Bergamonti' di San Martino del Lago, arriva l'Eicma Italian Round, decimo appuntamento del Campionato Mondiale Superbike 2026 che l'anno scorso ha richiamato oltre 43mila spettatori. L'evento è stato presentato al Palazzo Lombardia di Milano alla presenza, tra gli altri, di Alessandro Canevarolo, amministratore delegato di Cremona Circuit; Pietro Meda, presidente Eicma; Alberto Surra, pilota Ducati Motocorsa WorldSbk e del governatore Attilio Fontana. "Dalla Formula 1 di Monza alla Superbike di Cremona, la Lombardia si conferma sempre più casa del grande sport internazionale. Una Regione capace di ospitare competizioni ai massimi livelli grazie a infrastrutture, competenze organizzative, professionalità e a una vera cultura dello sport" ha detto Fontana, ricordando che l'appuntamento di Cremona cadrà poche settimana dopo il Gp di Formula 1 di Monza dello scorso week-end: "Tra poche settimane - ha aggiunto Fontana - sarà Cremona a riportare la Lombardia al centro dell'attenzione sportiva internazionale con il Mondiale Superbike. Siamo una Regione capace di essere protagonista dello sport internazionale ai massimi livelli e, contemporaneamente, di sostenere lo sport di base".

"Dopo le prime due edizioni organizzate e vissute 'in velocità' - ha commentato anche Canevarolo - questa volta riusciremo a migliorare i dettagli che fanno la differenza. Quando si ospita un evento simile si prende una città come Cremona e la si porta a una ribalta mondiale. Quest'anno abbiamo introdotto il biglietto unico, una soluzione che avvicina il pubblico e gli appassionati ai piloti che nella Superbike possono essere vissuti da molto vicino".

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