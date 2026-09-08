Pronta l'Ice Arena di Rho per hockey e pattinaggio a Milano

"La squadra è entusiasta e adesso ho detto ai giocatori che devono ripagare la fiducia con le vittorie". Così il presidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti che nel pomeriggio ha accompagnato la neo squadra milanese di hockey su ghiaccio Milano Hockey Club in un sopralluogo nella Fiera Ice Arena di Rho, dove si giocheranno le prossime partite. Incontro inaugurale il 9 ottobre contro l'Innsbruck, seguito dal derby contro il Bolzano l'11 ottobre. "E' una grandissima soddisfazione per noi di Fondazione Fiera Milano poter ospitare l'hockey Club Milano ma soprattutto poter ospitare da ottobre in poi tutti gli appassionati di Milano della provincia e della Lombardia che vogliono pattinare sul ghiaccio - ha detto Bozzetti - Abbiamo voluto fare un investimento di 7 milioni di euro proprio per dare alla città questa opportunità ".
La struttura sarà disponibile per 4000 posti a sedere con anche delle sky lounge, 'quindi ci sarà posto per tutti gli appassionati per venire a supportare l'hockey Club di Milano che tra l'altro nella maglia ha due colori, il rosso e il blu, che rappresentano una sintesi tra le due società di calcio milanesi". "Ho detto ai giocatori che hanno una grande responsabilità - ha concluso - perché Milano nel corso dello sua storia ha vinto 32 titoli nazionali". L'inaugurazione ufficiale con un evento a novembre.