Pronta l'Ice Arena di Rho per hockey e pattinaggio a Milano

08 Set 2026 - 15:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"La squadra è entusiasta e adesso ho detto ai giocatori che devono ripagare la fiducia con le vittorie". Così il presidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti che nel pomeriggio ha accompagnato la neo squadra milanese di hockey su ghiaccio Milano Hockey Club in un sopralluogo nella Fiera Ice Arena di Rho, dove si giocheranno le prossime partite. Incontro inaugurale il 9 ottobre contro l'Innsbruck, seguito dal derby contro il Bolzano l'11 ottobre. "E' una grandissima soddisfazione per noi di Fondazione Fiera Milano poter ospitare l'hockey Club Milano ma soprattutto poter ospitare da ottobre in poi tutti gli appassionati di Milano della provincia e della Lombardia che vogliono pattinare sul ghiaccio - ha detto Bozzetti - Abbiamo voluto fare un investimento di 7 milioni di euro proprio per dare alla città questa opportunità ".

La struttura sarà disponibile per 4000 posti a sedere con anche delle sky lounge, 'quindi ci sarà posto per tutti gli appassionati per venire a supportare l'hockey Club di Milano che tra l'altro nella maglia ha due colori, il rosso e il blu, che rappresentano una sintesi tra le due società di calcio milanesi". "Ho detto ai giocatori che hanno una grande responsabilità - ha concluso - perché Milano nel corso dello sua storia ha vinto 32 titoli nazionali". L'inaugurazione ufficiale con un evento a novembre. 

Ultimi video

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

01:44
Volley, Europeo d'argento

Volley, Europeo d'argento

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

00:29
MCH ALCARAZ AGLI OTTAVI 4/9 MCH

Alcaraz vince senza storia e vola agli ottavi degli US Open

00:32
MCH PAOLINI KO 4/9 MCH

Paolini ko: l'azzurra saluta gli US Open

01:16
Italvolley in semifinale

Italvolley in semifinale

02:11
MCH ALCARAZ AVANZA AGLI US OPEN OK MCH

Alcaraz soffre ma vince in rimonta e avanza agli Us Open: gli highlights"

I più visti di Altri Sport

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:40
F1, le mescole Pirelli per Madrid e la sfida della curva "Monumental"
17:01
Basket: Mondiali donne, domani azzurre in campo contro l'Australia
16:32
Volley: Europei maschili, Azzurri di De Giorgi arrivati a Napoli
16:31
Hockey: Milano Hockey Club in visita a lavori nuova Fiera Ice Arena
15:36
Pronta l'Ice Arena di Rho per hockey e pattinaggio a Milano