Pronta l'Ice Arena di Rho per hockey e pattinaggio a Milano

La struttura sarà disponibile per 4000 posti a sedere con anche delle sky lounge, 'quindi ci sarà posto per tutti gli appassionati per venire a supportare l'hockey Club di Milano che tra l'altro nella maglia ha due colori, il rosso e il blu, che rappresentano una sintesi tra le due società di calcio milanesi". "Ho detto ai giocatori che hanno una grande responsabilità - ha concluso - perché Milano nel corso dello sua storia ha vinto 32 titoli nazionali". L'inaugurazione ufficiale con un evento a novembre.