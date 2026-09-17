Volley: Europei, definiti primi accoppiamenti ottavi di finale

Si sono concluse tutte le partite dei gironi B e D dei Campionati Europei maschili 2026, giocati rispettivamente in Bulgaria e Romania, che hanno decretato le 8 nazionali qualificate agli ottavi di finale, in programma a Sofia (Bulgaria) il 19 e 20 settembre. Nel girone B hanno ottenuto il passaggio del turno Polonia (1° posto), Ucraina (2° posto), Bulgaria (3° posto) e Portogallo (4° posto). Nel raggruppamento D di Cluj, qualificazione per Francia (1° posto), Germania (2° posto), Romania (3° posto) e Lettonia (4° posto). Il primo ottavo di finale, in programma il 19 settembre, vedrà opposte la Polonia alla Lettonia; a seguire si giocherà Germania-Bulgaria. Il 20 settembre, invece, il calendario propone Francia-Portogallo e Ucraina-Romania. Domani 17 settembre, invece, è in programma l'ultima giornata di gare della Pool A (Modena) e della Pool C (Tampere), che decreteranno i rispettivi abbinamenti degli ottavi di finale, in programma il 20 e 21 settembre a Torino. La Nazionale azzurra giocherà contro la Slovenia, questa sera vincitrice per 3-1 contro la Cechia, con la gara in programma al PalaPanini domani, 17 settembre, alle ore 21.05.