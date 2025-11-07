Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, Euro 2026: al via la vendita dei biglietti per la gara inaugurale Italia-Svezia

07 Nov 2025 - 14:30

È ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento ai prossimi Campionati Europei maschili, che si terranno in Italia nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano dal 10 al 26 settembre 2026. Da oggi, infatti, si apre la vendita dei biglietti per la gara inaugurale della rassegna continentale, che si svolgerà giovedì 10 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli e vedrà in campo gli azzurri Campioni del Mondo dell'Italia opposti alla Svezia. Gli appassionati potranno quindi prenotare, con ben undici mesi di anticipo, un posto per assistere a questo grande evento, che promette sicuramente emozioni e spettacolo. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma TicketOne, unico canale ufficiale autorizzato alla vendita. 

La Federazione italiana Pallavolo, per tutte le gare e sedi in Italia, ha previsto tariffe agevolate al prezzo stabilito di 25 euro per i propri tesserati (1000 i tagliandi disponibili per i settori categoria 2 a Napoli e categoria 3 a Modena e Torino). Le modalità di acquisto saranno rese note nei prossimi giorni contattando i comitati regionali di Campania, Piemonte, Lombardia e quello territoriale di Modena. Altra importante promozione promossa dalla Fipav in collaborazione con TicketOne valida per tutte le sedi e settori è Early Bird che prevede un'importante scontistica per chi deciderà di acquistare i tagliandi entro il 6 gennaio 2026. Per ciò che riguarda le altre sedi di gioco i tagliandi saranno rilasciati gradualmente nei prossimi giorni con questi tempi e modalità: Modena: apertura vendite martedì 11 novembre ore 12 (solo match singoli, gli abbonamenti saranno disponibili in seguito); Torino: apertura vendite mercoledì 12 novembre ore 12; Milano: la vendita dei biglietti relativi alla fase finale sarà resa nota successivamente.

Ultimi video

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:19
DICH PANZERI INFORTUNIO TABANELLI DICH

Tabanelli, parla il dottor Panzeri: "Scelta terapia conservativa"

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

01:06
DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

01:30
MCH PRESENTAZIONE CERIMONIA CHIUSURA MILANO-CORTINA MCH

Milano-Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona con Bolle

01:54
TAF 11 - Morello e il sogno europeo

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

01:53
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:40
Sci, CdM: velocisti azzurri in allenamento a Tignes
15:33
Basket, Mrsic a Sassari: "Salvarci è ora la cosa più importante"
15:15
Tennis, Kompatscher (Trentino-Alto Adige) difende Sinner: "Lasciamolo giocare"
14:30
Volley, Euro 2026: al via la vendita dei biglietti per la gara inaugurale Italia-Svezia
13:52
Milano-Cortina, Sala: "Ok extracosti, ora coinvolgiamo cittadini"