Volley, Euro 2026: al via la vendita dei biglietti per la gara inaugurale Italia-Svezia

La Federazione italiana Pallavolo, per tutte le gare e sedi in Italia, ha previsto tariffe agevolate al prezzo stabilito di 25 euro per i propri tesserati (1000 i tagliandi disponibili per i settori categoria 2 a Napoli e categoria 3 a Modena e Torino). Le modalità di acquisto saranno rese note nei prossimi giorni contattando i comitati regionali di Campania, Piemonte, Lombardia e quello territoriale di Modena. Altra importante promozione promossa dalla Fipav in collaborazione con TicketOne valida per tutte le sedi e settori è Early Bird che prevede un'importante scontistica per chi deciderà di acquistare i tagliandi entro il 6 gennaio 2026. Per ciò che riguarda le altre sedi di gioco i tagliandi saranno rilasciati gradualmente nei prossimi giorni con questi tempi e modalità: Modena: apertura vendite martedì 11 novembre ore 12 (solo match singoli, gli abbonamenti saranno disponibili in seguito); Torino: apertura vendite mercoledì 12 novembre ore 12; Milano: la vendita dei biglietti relativi alla fase finale sarà resa nota successivamente.