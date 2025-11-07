Sci, CdM: velocisti azzurri in allenamento a Tignes

Saranno i ghiacciai a ridosso della francese Tignes ad ospitare il prossimo raduno di allenamento delle atlete del Gruppo WC delle discipline veloci. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha infatti convocato dal 9 al 14 novembre Laura Pirovano, Nadia e Nicol Delago, Elena Curtoni, Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti ed Asja Zenere per una serie di allenamenti in terra transalpina in vista dei prossimi impegni stagionali. Saranno invece al lavoro a Piztal, in Austria, gli atleti del gruppo WC2 e del Gruppo EC polivalenti, con il direttore tecnico a convocare tra il 9 ed il 13 novembre Gregorio Bernardi, Leonardo Rigamonti, Pietro Broglio, Emanuel Lamp, Luca Ruffinoni, Federico Scussel, Gianmaria Illariuzzi e Pietro Zazzi, a scopo riabilitativo.