Basket, Mrsic a Sassari: "Salvarci è ora la cosa più importante"

"La squadra ha talento, salvarci è adesso la cosa più importante". Veljko Mrsic, il nuovo coach della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, si è presentato così senza promettere miracoli: "Ho visto le partite contro Udine e ieri contro Cantù, e ho visto una squadra con talento, ma ci sono molte cose da migliorare, specialmente in difesa". Affiancato dal general manager della Dinamo, Mauro Sartori, il coach croato con una strepitosa carriera da giocatore e da allenatore, confida molto anche nel pubblico e nell'ambiente biancoblu: "Ho conosciuto la Dinamo di Sacchetti, grande squadra e bellissimo ambiente. Prima di venire qui ho parlato al telefono con Pozzecco, lui mi ha detto 'devi andare' ed eccomi qua. Non potevo fare altro". "Gli affidiamo questa avventura per traghettarci fuori da questo momento difficile e speriamo di riportare, tutti insieme, la Dinamo dove più le compete", ha detto Sartori. Il battesimo di Mrsic sarà domenica sera, alle 19, a Venezia: "Dobbiamo e possiamo migliorare in tante cose, lavorando giorno per giorno", ha concluso il coach. A Venezia i biancoblu arrivano rinfrancati da due vittorie consecutive conquistate, sotto la guida dell'assistente allenatore, Massimiliano Oldoini, martedì in Europe cup contro lo Sporting Lisbona, e ieri in LbA contro Cantù, dove si è vista la miglior Dinamo di questo inizio di stagione.