Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Sala: "Ok extracosti, ora coinvolgiamo cittadini"

07 Nov 2025 - 13:52

"Con i lavori bene, quello che dobbiamo fare adesso è sollevare un po' l'interesse della cittadinanza, sta anche a noi ovviamente: arriveremo proprio nell'ultima fase a imbandierare la città, a cercare di dare un po' più calore a questo evento, che è una grande opportunità. Però, credo che il lavoro che si dovesse fare in questi ultimi mesi fosse proprio quello di assicurare che si poteva arrivare pronti e a questo punto io sono tranquillo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento sulle Olimpiadi del 2026 a Palazzo Lombardia, facendo il punto a pochi mesi dai Giochi. "Sono stato sabato scorso a vedere il Pala Santa Giulia, sono tranquillo che arriveremo con i tempi giusti" ha aggiunto Sala, sottolineando che non ci sono più problemi sugli extracosti: "Sì, a questo punto direi che sono a posto". 

Ultimi video

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:19
DICH PANZERI INFORTUNIO TABANELLI DICH

Tabanelli, parla il dottor Panzeri: "Scelta terapia conservativa"

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

01:06
DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

01:30
MCH PRESENTAZIONE CERIMONIA CHIUSURA MILANO-CORTINA MCH

Milano-Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona con Bolle

01:54
TAF 11 - Morello e il sogno europeo

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

01:53
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:40
Sci, CdM: velocisti azzurri in allenamento a Tignes
15:33
Basket, Mrsic a Sassari: "Salvarci è ora la cosa più importante"
15:15
Tennis, Kompatscher (Trentino-Alto Adige) difende Sinner: "Lasciamolo giocare"
14:30
Volley, Euro 2026: al via la vendita dei biglietti per la gara inaugurale Italia-Svezia
13:52
Milano-Cortina, Sala: "Ok extracosti, ora coinvolgiamo cittadini"