Milano-Cortina, Sala: "Ok extracosti, ora coinvolgiamo cittadini"

"Con i lavori bene, quello che dobbiamo fare adesso è sollevare un po' l'interesse della cittadinanza, sta anche a noi ovviamente: arriveremo proprio nell'ultima fase a imbandierare la città, a cercare di dare un po' più calore a questo evento, che è una grande opportunità. Però, credo che il lavoro che si dovesse fare in questi ultimi mesi fosse proprio quello di assicurare che si poteva arrivare pronti e a questo punto io sono tranquillo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento sulle Olimpiadi del 2026 a Palazzo Lombardia, facendo il punto a pochi mesi dai Giochi. "Sono stato sabato scorso a vedere il Pala Santa Giulia, sono tranquillo che arriveremo con i tempi giusti" ha aggiunto Sala, sottolineando che non ci sono più problemi sugli extracosti: "Sì, a questo punto direi che sono a posto".