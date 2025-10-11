Logo SportMediaset
Volley: Enzo Barbaro nominato amministratore delegato Lega Femminile

11 Ott 2025 - 19:19

Roma, 11 ott. (LaPresse) - Ieri, venerdì 10 ottobre, nel corso dell'Assemblea Ordinaria, è stata ufficializzata la nomina di Enzo Barbaro ad Amministratore Delegato della Lega Volley Femminile. Già Direttore Generale del Consorzio dal settembre 2022, Barbaro ha svolto gran parte della sua carriera sportiva nel volley lombardo, prima di approdare nel 2004 a Treviso, squadra con la quale - nel ruolo di regista - ha conquistato per due anni consecutivi il Campionato Italiano. Raggiunto l'obiettivo della laurea in Giurisprudenza e conclusa la carriera da atleta, ha intrapreso un solido percorso professionale nel mondo dirigenziale sportivo, sempre all'interno della società di Busto Arsizio. La sua crescita lo ha portato a ricoprire la carica di Direttore Generale del club bustocco, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di importanti successi sportivi, sia a livello nazionale che europeo. Lo stesso ruolo ha poi rivestito all'interno della Lega Volley Femminile negli ultimi tre anni, periodo in cui il Consorzio ha conosciuto una crescita senza precedenti in termini di visibilità, successi e sviluppo digitale. Il commento di Enzo Barbaro sul nuovo incarico: "È per me un onore e una grande responsabilità ricevere questo incarico, e voglio prima di tutto ringraziare il Presidente Fabris, il Consiglio di Amministrazione e tutti i club per la fiducia. La nostra Lega è un'eccellenza riconosciuta nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Viviamo un momento di grande popolarità: il nostro sport cresce, entusiasma, unisce e - particolare non da poco - vince. Voglio che questa crescita continui e si traduca in un modello sempre più moderno, sostenibile e inclusivo. Lavoreremo per rafforzare la nostra identità, valorizzare le società e le atlete, ampliare la visibilità, il pubblico e le opportunità per tutti coloro che fanno parte della grande famiglia del volley femminile. Sono convinto che, insieme, potremo scrivere una nuova e importante pagina della nostra storia, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione e la stessa ambizione che da sempre contraddistinguono la Lega Volley Femminile". 

