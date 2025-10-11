Logo SportMediaset
Sci, Brignone: "Lavoro sodo, ma non so ancora quando tornerò"

11 Ott 2025 - 23:26

"A mesi dall'infortunio sto bene. Sto lavorando, prosegue la rieducazione, ma non so ancora quando tornerò. Quando me la sentirò, quando starò bene lo farò". Federica Brignone ancora non segna la data del suo rientro dopo il brutto infortunio che l'ha costretta a intervento e lungo stop. "E' una bella sfida, tosta - dice la campionessa ai microfoni di Sky dal Festival dello sport di Trento -. Sono ancora in fase di rieducazione, è stato un infortunio pesante non solo sul piano osseo, c'è da rieducare tutti i movimenti. Ma lavoro sodo e quando mi sentirò bene allora tornerò".

23:26
Sci, Brignone: "Lavoro sodo, ma non so ancora quando tornerò"
22:09
Il 'patron' di Barcolana accoglie le barche con le brioche
21:24
Cicliamo, Mondiali Gravel: l'azzurra Persico vince il bronzo
20:38
Ciclismo: Silvia Persico bronzo ai mondiali di gravel
19:19
Volley: Enzo Barbaro nominato amministratore delegato Lega Femminile