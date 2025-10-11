Il 'patron' di Barcolana accoglie le barche con le brioche

La viglia della Barcolana si è aperta questa mattina con il presidente della Società Velica Barcola Grignano, Mitja Gialuz, impegnato a consegnare le brioche alle imbarcazioni giunte a Trieste, ormeggiate su molto Audace e Rive cittadine. Un piccolo gesto ma molto apprezzato dai tanti equipaggi che anche oggi stanno raggiungendo Trieste, da tutta Italia e dall'estero, tra professionisti e semplici appassionati di vela. Domani sarà il gran giorno della regata, con il colpo di cannone che sancirà la partenza alle 10.30, nel golfo. Intanto stasera, alle 19.30, le attività saranno tutte concentrate sulla tradizionale Barcolana by Night.