Cicliamo, Mondiali Gravel: l'azzurra Persico vince il bronzo

11 Ott 2025 - 21:24

Silvia Persico torna sul podio mondiale con il bronzo nella prova femminile del Mondiale Gravel di Zuid Limburg. Un risultato che conferma continuità e spessore della bergamasca dell'UAE Team ADQ, protagonista ormai fissa nelle grandi rassegne internazionali della disciplina. L'oro è finito al collo di Lorena Wiebes, che ha preceduto la connazionale Marianne Vos e Silvia Persico, terza a completare un podio quasi interamente orange, con l'unica eccezione azzurra a spezzare il dominio di casa. La corsa si è decisa solo nel finale: a poco più di dieci chilometri dal traguardo di Maastricht, Shirin Van Anrooij ha tentato l'allungo, provando a sorprendere le compagne di nazionale Lorena Wiebes e Marianne Vos, insieme alla ceca Julia Kopecky e a Persico, sempre nel gruppo delle migliori. L'attacco della neerlandese ha acceso la gara, ma negli ultimi 500 metri il gruppo è tornato compatto e la volata ha fatto il resto. Wiebes ha imposto la propria potenza nello sprint, precedendo Vos, mentre Persico ha difeso con lucidità la terza posizione davanti a Yara Kastelijn. Un podio che fotografa la supremazia olandese, ma anche la solidità dell'azzurra, capace di restare nel vivo della corsa fino all'ultimo metro.

