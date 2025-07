Volley, De Giorgi verso quarti Nations League: "Contro Cuba sarà dura"

A presentare la sfida, al termine dell'allenamento svolto dagli azzurri, è il CT Ferdinando De Giorgi, domani alla presenza numero 108 sulla panchina azzurra: "Le sensazioni, arrivati a questo punto, sono molto buone. Al di là del viaggio, che è stato lunghissimo (sorride) per arrivare a Ningbo, però, come tutte le cose per conquistarle serve sempre un po' di fatica. Abbiamo fatto tre settimane di Volleyball Nations League dandoci degli obiettivi che abbiamo centrato e credo che arriviamo qui dopo aver costruito delle basi sulle quali possiamo con fiducia ed entusiasmo andare a caccia di quello che in questo momento è il nostro desiderio: giocare una finale di VNL", ha dichiarato il ct azzurro. "Il quarto di finale contro Cuba sarà duro. Cuba è sempre una squadra molto fisica in attacco, credo che molto dipenderà da noi, soprattutto dalla capacità di mettere in campo tutte quelle cose che abbiamo preparato nel corso di queste ultime settimane. Dovremo aspettarci dei momenti difficili durante il match, ma credo che abbiamo tutte le qualità necessarie per affrontare questo tipo di avversario", ha detto ancora De Giorgi. "Oggi abbiamo fatto un buon allenamento per riprendere il ritmo dopo un viaggio così lungo. Domani ci alleneremo sul campo di gara e avremo modo, nell'ora e mezza di allenamento che abbiamo a disposizione, di prendere confidenza con il palazzetto. Arrivati a questo punto non ci sono aspetti particolari da curare: ci prepariamo e facciamo tutto quello che serve per affrontare al meglio la partita di mercoledì", ha concluso.