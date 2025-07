Basket: Libertas Pesaro, firmato accordo di 2 anni con l'ala Virginio

La Victoria Libertas Pesaro annuncia l'accordo biennale con il giocatore Nicolò Virginio. Classe 2003, ala, 206 centimetri di altezza e di Varese, conosce bene il campionato di Serie A2 dopo le esperienze con Juvi Cremona e Scaligera Verona, formazione con cui ha concluso il 2024/2025. Nel palmarés di Virginio la medaglia di bronzo con la Nazionale azzurra agli Europei Under 16 nel 2019 disputati in Friuli. Nel 2022 ha preso parte all'Europeo Under 20 a Podgorica (Serbia) e nel 2023 al campionato continentale di categoria tenutosi a Heraklion (Grecia). Inoltre, ha conquistato la Next Gen Cup 2021/2022, competizione riservata alle formazioni Under 18 del massimo campionato. Come spiega il direttore sportivo della VL, Nicola Egidio: "Abbiamo definito un'operazione di mercato che per diversi motivi crediamo abbia una sua logica nella costruzione del roster. Riteniamo che Nicolò abbia del potenziale tecnico-atletico non ancora espresso pienamente e che possa essere un 'incastro' corretto per il nostro collettivo". Mentre la giovane ala aggiunge: "Sono felice di aver firmato per un Club così storico e dal grande fascino; Pesaro è una città che vive di pallacanestro, come dimostra la passione dei tifosi biancorossi che non vedo l'ora di conoscere. Sono impaziente di scendere in campo".