Moto, Joan Pedrero e Harley-Davidson dominano alla Baja Aragon

Joan Pedrero ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva nella categoria Maxi Trail alla prestigiosa Espana Baja Aragón 2025, in sella a una Harley-Davidson Pan America 1250 in configurazione completamente di serie. Pedrero non solo ha difeso con successo il titolo, ma ha anche messo a segno una prestazione eccezionale nella classifica assoluta, chiudendo al quindicesimo posto in una griglia di partenza altamente competitiva e davanti a tutte le moto della categoria Trail. In competizione con moto rally leggere e preparate, la Pan America 1250 si è distinta non solo per la configurazione di serie, ma anche per la costanza di rendimento sui terreni più difficili. L'edizione 2025 della Baja Aragón ha mantenuto intatta la sua proverbiale difficoltà: un percorso impegnativo fatto di polvere, pietre e tratti veloci, capace di mettere alla prova sia i piloti che i mezzi. In questo contesto estremo, la Pan America 1250 ha confermato la propria vocazione all'adventure racing, dimostrando di saper andare ben oltre l'asfalto. L'ultima performance di Pedrero rafforza ulteriormente la presenza di Harley-Davidson nel mondo racing fuoristrada e conferma la filosofia del brand: creare moto autentiche, versatili e capaci di affrontare qualsiasi sfida.