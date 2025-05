Volley, De Giorgi: "Obbiettivo riconfermarsi campioni del mondo"

"L'obbiettivo nella prima parte della stagione è lavorare su noi stessi sfruttando la National League. L'obbiettivo è la sfida bellissima, che non tutte le squadre riescono ad avere, ossia riconfermarsi campioni del mondo. Noi abbiamo questa opportunità e proveremo a coglierla". Lo ha detto il commissario tecnico dell'italvolley maschile Ferdinando De Giorgi, a margine della presentazione della stagione delle Nazionali di pallavolo in Regione Lombardia a Milano. "Non ci saranno stravolgimenti - continua De Giorgi- perché il nostro gruppo ha già fatto un cambio importante 4 anni fa, è una squadra giovane e ci sono stati inserimenti. Ripartiamo con il desiderio di migliorare e migliorarsi, anche nei dettagli. Abbiamo un percorso importante ma anche difficile, c'è grande equilibrio non c'è una squadra dominante ma tre, quattro squadre molto vicine. Questo ci deve dare lo stimolo di andare a cercare dei piccoli miglioramenti. Ci saranno aspetti sia individuali che di squadra che andremo a toccare, sono dettagli, ma dobbiamo prendere gli stimoli delle Olimpiadi sia tecnici che del mondo di giocare, e li affronteremo perché abbiamo voglia di fare bene".