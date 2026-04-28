Volley, Velasco. "L'Italia come Brignone, giochi rilassata senza obbligo di vincere"

28 Apr 2026 - 13:02

"Dalle Olimpiadi invernali abbiamo ricevuto due insegnamenti: da una parte il pattinatore Malinin che era dato da tutti favorito, ma è caduto tre volte nel momento decisivo. Dall'altra l'impresa di Federica Brignone che è arrivata serena alle sue gare reduce da un gravissimo infortunio e ha compiuto un'impresa che sarà ricordata per secoli. Ha corso rilassata dopo l'infortunio perché per lei era già una vittoria essere ai Giochi. Non dobbiamo avere l'obbligo di vincere ma giocare meglio degli altri. Penso che ce la faremo". Lo dice il ct della Nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, a Palazzo Lombardia, durante la presentazione dell'estate azzurra che culminerà con gli Europei. "Ci terrei a vincerli perché non li ho mai vinti con le ragazze - aggiunge -. Il miglior modo di perdere è continuare a festeggiare, per cui dobbiamo pensare di aver perso. Mentre noi vediamo i nostri festeggiamenti, gli altri hanno rabbia, fame e non vedono l'ora di batterci". La lista delle convocate sarà consegnata il 13 maggio, ma il gruppo è quello che ha vinto l'ultimo Mondiale, senza Moki De Gennaro che si è ritirata: "È una perdita ma non sono preoccupato. Ci sono giocatrici in grado di sostituirla. Ci saranno novità, a partire da Antropova in 'quattro', e lanceremo giocatrici nuove che dovranno superare il peso emotivo di indossare la maglia della Nazionale. A chi ha giocato di più in questi anni, darò due mesi di vacanze fino al terzo torneo della VNL".

Ultimi video

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

00:48
DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

I più visti di Altri Sport

MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:00
Sinner, dopo la vittoria la stilettata all'organizzazione: "Due match dopo le 20..."
14:09
Tennis, Sonego: "A Cagliari per ritrovarmi e per crescere"
14:02
Ping pong: Mondiali femminili, Azzurre al debutto superano 3-0 Turchia
14:00
Volley, Manfredi: "Mondiali in Italia? Al momento non sono sostenibili"
13:15
Doping: Ipc squalifica fino al 2028 pesista paralimpico Mesbahi per stimolanti