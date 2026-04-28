Doping: Ipc squalifica fino al 2028 pesista paralimpico Mesbahi per stimolanti

Il Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) ha squalificato l'atleta paralimpico Abdulla Mesbahi per un periodo di due anni per violazione delle norme antidoping , in violazione del Codice Antidoping dell'Ipc.L'atleta degli Emirati Arabi Uniti è risultato positivo a un test antidoping per una sostanza proibita in un campione di urina prelevato durante una gara l'11 febbraio 2026, durante la competizione di lancio del peso maschile F54 al Grand Prix mondiale di atletica paralimpica di Dubai 2026. La sostanza in questione era un metabolita della sibutramina. La sostanza proibita è inclusa nella Lista delle Sostanze Proibite dell'Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) del 2026, nella classe S6 - Stimolanti. È classificata come sostanza specifica ed è proibita solo in gara. L'atleta ha accettato volontariamente una sospensione provvisoria il 31 marzo 2026 in attesa della risoluzione del suo caso. L'atleta ha successivamente accettato la notifica del Regolamento Antidoping (ADRV) e le conseguenze proposte dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). A seguito della violazione, l'atleta sarà squalificato da competizioni e altre attività sportive (ad eccezione di programmi autorizzati di educazione antidoping o riabilitazione) per due (2) anni, dal 31 marzo 2026 al 30 marzo 2028.