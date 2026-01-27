Volley, Champions League femminile: Scandicci in trasferta in Romania

Dopo il weekend di pausa per le finali di Coppa Italia, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia riprende il suo tour de force con l'incontro di mercoledì 28 gennaio alle 20 (ora italiana) alla Gran Canaria Arena di Las Palmas contro l'Emalsa Gran Canaria. La sfida è valida per i Quarti di Finale di CEV Challenge Cup, e la gara di ritorno si terrà a Pesaro il mercoledì successivo, 4 febbraio alle 20. La squadra spagnola ha superato nei Sedicesimi di finale con un doppio 3-0 le svizzere del VBC Cheseaux e negli Ottavi di finale le croate dell'OK Nebo Zaprešic (altra doppia vittoria per 3-1 e 3-0), mentre le tigri hanno eliminato al Golden Set l'AEK Atene e poi battuto senza problemi le ungheresi del Fatum Nyíregyháza. L'Emalsa è reduce da una sconfitta al tie-break nella semifinale della Coppa di Spagna nel derby con l'Heidelberg Volkswagen, ed è terza in classifica nel campionato nazionale, alle spalle dello stesso Heidelberg Volkswagen e dell'Avarca de Menorca.