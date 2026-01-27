Volley, Champions League femminile: Scandicci in trasferta in Romania
Tre partite nel mercoledì europeo delle squadre della Serie A1 Tigotà. Altro giro, altra corsa. Altra competizione, nuova sfida. Archiviato il weekend delle Finali di Coppa Italia di Serie A1, la Savino Del Bene Scandicci è già pronta a tornare protagonista in Europa. Dopo essere approdata per la prima volta nella sua storia nella finale della coppa nazionale, terminando la manifestazione con una sconfitta per 3-0 contro Conegliano, la squadra di coach Gaspari deve tornare subito in campo per un nuovo impegno prestigioso. Domani, mercoledì 28 gennaio (ore 18.00 locali, 17.00 italiane), le toscane scenderanno in campo alla Sala Polivalenta di Blaj per affrontare le padrone di casa del CS Volei Alba Blaj nella sfida valida per la quinta giornata della Pool A di CEV Champions League. Quello di mercoledì sarà il quarto confronto europeo tra le due formazioni. Il bilancio delle sfide passate è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che si è imposta in tre occasioni su tre.
Le emozioni della Finali Coppa Italia Frecciarossa all'Inalpi Arena sono ancora ben vive negli occhi e nei cuori, ma per la Reale Mutua Fenera Chieri '76 è già tempo di voltare pagina. L'impegno che attende Spirito e compagne è l'andata dei Playoff della CEV Volleyball Cup in programma domani, mercoledì 28 gennaio, in Polonia. Avversario di turno il BKS Bostik Bielsko-Biala. Fischio d'inizio alle ore 18. Si tratta dell'ennesimo avversario inedito per le biancoblù che però nelle loro tre precedenti partecipazioni europee hanno già affrontato altre due squadre polacche, Police nella Coppa CEV 2023/2024 e Legionowo nella Challenge Cup 2022/2023. Bielsko-Biala si presenta come una realtà di indubbio blasone, forte di otto scudetti (il primo nel 1988, il più recente nel 2010), otto coppe nazionali e tre supercoppe polacche. Al momento la squadra allenata da Bartlomiej Piekarczyk occupa la quarta posizione nella Tauron Liga. Nel suo organico, in gran parte composto due giocatrici polacche, ne spiccano due con trascorsi italiani: la centrale Gryka (ex Perugia) e soprattutto l'opposto estone Kertu Laak, dal 2019 al 2021 riserva di Kaja Grobelna a Chieri.
Dopo il weekend di pausa per le finali di Coppa Italia, la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia riprende il suo tour de force con l'incontro di mercoledì 28 gennaio alle 20 (ora italiana) alla Gran Canaria Arena di Las Palmas contro l'Emalsa Gran Canaria. La sfida è valida per i Quarti di Finale di CEV Challenge Cup, e la gara di ritorno si terrà a Pesaro il mercoledì successivo, 4 febbraio alle 20. La squadra spagnola ha superato nei Sedicesimi di finale con un doppio 3-0 le svizzere del VBC Cheseaux e negli Ottavi di finale le croate dell'OK Nebo Zaprešic (altra doppia vittoria per 3-1 e 3-0), mentre le tigri hanno eliminato al Golden Set l'AEK Atene e poi battuto senza problemi le ungheresi del Fatum Nyíregyháza. L'Emalsa è reduce da una sconfitta al tie-break nella semifinale della Coppa di Spagna nel derby con l'Heidelberg Volkswagen, ed è terza in classifica nel campionato nazionale, alle spalle dello stesso Heidelberg Volkswagen e dell'Avarca de Menorca.