Milano-Cortina 2026: Mattarella tre giorni a Milano per i Giochi invernali

27 Gen 2026 - 13:12

Per i Giochi di Milano Cortina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà tre giorni nel capoluogo lombardo. La sera del 2 febbraio, informa una nota del Coni, parteciperà all'inaugurazione al Teatro alla Scala della 145esima Sessione del Cio dopo avere incontrato i suoi membri in una cerimonia a Palazzo Marino. La mattina del 5 febbraio si recherà al Villaggio Olimpico, dove firmerà il Murale della Tregua Olimpica e pranzerà con gli azzurri, e alla Fabbrica del Vapore per la cena dei Capi di Stato. Due appuntamenti anche il 6 febbraio: l'inaugurazione di Casa Italia e, in serata, la Cerimonia d'Apertura dei Giochi.

Lunedì 2 febbraio, rende noto il Coni, il presidente Mattarella interverrà a Milano all'inaugurazione della 145esima Sessione del Comitato Olimpico Internazionale in programma al Teatro alla Scala alle ore 19. Poco prima, il Capo dello Stato incontrerà i membri del Cio nella sala Alessi di Palazzo Marino in una tradizionale cerimonia di benvenuto. Il Capo dello Stato tornerà poi a Milano nella tarda mattinata di giovedì 5 e si recherà al Villaggio Olimpico dove sarà accolto dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e dal capo missione, Carlo Mornati. Mattarella, che sarà accompagnato dalla figlia Laura, apporrà prima la sua firma al murale della Tregua Olimpica e poi rivolgerà un saluto alla delegazione italiana nella sala meeting degli Chef de Mission. Successivamente dopo aver visitato la palazzina dove alloggia la squadra italiana, si tratterrà a colazione con le atlete e gli atleti azzurri alla mensa del Villaggio Olimpico. In serata il presidente della Repubblica parteciperà alla cena per Capi di Stato offerta dal presidente del Cio, Kirsty Coventry, e che si svolgerà alla Fabbrica del Vapore. La mattina di venerdì 6 febbraio, il presidente Mattarella, accompagnato sempre dalla signora Laura, assisterà al taglio del nastro per l'inaugurazione di Casa Italia alla Triennale, dove poi visiterà la mostra 'Muse' appositamente allestita dal Coni, anche in collaborazione col Museo Olimpico di Losanna. In serata, infine, sarà allo Stadio San Siro dove rappresenterà lo Stato Italiano alla cerimonia d'apertura della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali e, come i suoi predecessori Giovanni Gronchi (nel 1956 a Cortina e nel 1960 a Roma) e Carlo Azeglio Ciampi (nel 2006 a Torino), dichiarerà aperti i Giochi di Milano Cortina 2026.

Ultimi video

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Gli sequestrarono le Moto da Gp di Rossi e Marquez, catturato il narcotrafficante (e ex snowboarder olimpico) Ryan Wedding

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:12
Pallanuoto: Europei donne, Setterosa batte Serbia 17-6 e vola a seconda fase
14:02
F1: test Barcellona condizionati da pioggia, girano solo Leclerc e Verstappen
13:12
Milano-Cortina 2026: Mattarella tre giorni a Milano per i Giochi invernali
13:11
Milano-Cortina 2026: unione, sicurezza ed eccellenza con Allianz
12:00
F1, test a Barcellona: girano Leclerc e Verstappen