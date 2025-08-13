Logo SportMediaset
Volley: azzurri da Ferragosto al lavoro a Verona

13 Ago 2025 - 16:13

Continua il lavoro della Nazionale Maschile in vista dei Campionati del Mondo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Giannelli e compagni torneranno a radunarsi il giorno di Ferragosto a Verona dove si alleneranno fino a sabato 23. Per questo secondo collegiale post Volleyball Nations League il Commissario Tecnico ha convocato sedici atleti. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani. Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace

