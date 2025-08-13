Tennis, Wta Cincinnati: Swiatek ai quarti, Cirstea battuta in due set
13 Ago 2025 - 20:01
Iga Swiatek, campionessa di Wimbledon, acede ai quarti del Wta 1000 di Cincinnati. La polacca, numero 3 del ranking, ha superato la romena Sorana Cirstea, numero 138 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 35 minuti.
