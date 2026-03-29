Volley, A1 donne: Milano in finale scudetto, Scandicci ko 3-1

29 Mar 2026 - 22:33

La Numia Vero Volley Milano vola in finale scudetto. Nella gara 4 delle semifinali playoff di Serie A1 di pallavolo femminile, Savino Del Bene Volley Scandicci cade 3-1. All'Allianz Cloud di Milano la partita (così come la serie) finisce 3-1. Questi i parziali: 28-26, 19-25, 25-21, 25-22. Mvp della gara un'immarcabile Paola Egonu da 35 punti. Non bastano alle ragazze allenate da Marco Gaspari i 26 punti dell'altro opposto Ekaterina Antropova. La squadra milanese affronterà in finale Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano.

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