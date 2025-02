Volley: a Rimini Assemblea Fipav, per Manfredi secondo mandato da presidente

A concorrere per la carica di presidente federale, sabato 22 e domenica 23 febbraio, ci sarà quindi un unico candidato mentre riguardo il Consiglio Federale, sono diciotto i candidati (in due hanno ritirato la propria candidatura rispetto ai venti iniziali) che si contenderanno i quattordici posti disponibili totali e così suddivisi per cariche: 2 vice presidenti, 8 consiglieri federali, 3 consigliere rappresentante atleta di cui 2 donne, 1 consigliere rappresentante tecnici. Con loro verrà eletto anche un presidente del collegio revisore dei conti.