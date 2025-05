L’Étape Parma by Tour de France, oltre venti paesi per la granfondo

L'Étape Parma by Tour de France è l’evento ufficiale del Tour de France per cicloturisti e cicloamatori che si è svolto sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 al Parco Ducale di Parma, portando in città l’atmosfera della Grande Boucle.

Se nel 2024 L'Étape Parma è stata la novità tra le granfondo italiana - legata anche alla partenza del Tour de France dall’Italia - nel 2025 ha consentito a Parma di confermarsi come destinazione per il grande evento ciclistico internazionale: la più grande e prestigiosa gara internazionale di ciclisti amatoriali.



Il momento clou è stato la Granfondo e la vittoria assoluta nel percorso lungo è andata a Marco Rinaldi (Pigarella Multisport), di Parma, già piazzato nel 2024 nella granfondo di casa.

Erano due i possibili percorsi: il lungo di 134 km per 2.660 metri di dislivello e il corto di 81,1 km per 1.095 metri di dislivello.

L’evento, co-organizzato da Extragiro e Comune di Parma in collaborazione con A.S.O. e la Regione Emilia-Romagna, ha visto partecipanti da 20 Paesi che hanno formato una lunga fila di ciclisti al momento del via dal parco Ducale che è proseguita per oltre 5 minuti, dopo il via dato con Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna.

Tutti hanno potuto sfidarsi per conquistare le maglie Gialla, A Pois, Verde e Bianca del Tour de France, respirando così ancora di più la leggenda del Tour de France.



Visti al Parco Ducale nei due giorni anche alcuni ex ciclisti professionisti, come Gianni Bugno, Davide Cassani, Giancarlo Perini e Adriano Malori. In sella, poi, anche il Nalini Road Series Ladies, squadra ambassador dell’eccellenza italiana nell’abbigliamento tecnico per il ciclismo che ha realizzato l’iconica maglia ufficiale giallo-blu “Parma”.

Tra le curiosità, un evento nell’evento: decine di giornalisti, italiani e stranieri, impegnati nell’European Media Cycling Contest (ECMM) si sono sfidati a Parma nella loro kermesse annuale.

In entrambe le giornate, per pedalare senza agonismo, anche due cicloturistiche aperte a tutti: sabato 3 maggio la “L’Antipasto Etape” di 45 km con sosta gourmet alla Corte di Giarola, in collaborazione con FIAB Parma, che ha visto anche la presenza al via del Sindaco di Parma Michele Guerra e del Vicesindaco Lorenzo Lavagetto; domenica 4 maggio la cicloturistica “Food Valley Bike” lungo il Po, di 58 km, in collaborazione con Levante Bike ed Ingorda.

Il cuore della manifestazione è stato il Parco Ducale di Parma, che ha dato occasione alla cittadinanza, al pubblico e ai partecipanti di vivere al Villaggio Parma una serie di eventi collaterali aperti a tutta la cittadinanza.

Nelle due giornate è stato possibile accedere a outlet del ciclismo, area Expo, area Food, degustazioni ed assaggi dei prodotti della Food Valley, dj set e Mostra del Tour de France, per un viaggio nella storia del ciclismo locale e internazionale. Presenti anche attività per bambini e ragazzi in collaborazione con Federciclismo e Biblioteca di Alice.

Anche il workshop "L'impatto economico, sociale, turistico degli eventi sportivi nei territori" presso il Complesso di San Paolo, moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Ilaria Vesentini, e aperto dal vice sindaco Lorenzo Lavagetto ha visto spunti importanti grazie alla presenza di Davide Cassani (presidente APT Servizi Emilia Romagna), Roberto Lamborghini - Presidente SG Plus, Francesco Pecci - Professore e Amm. delegato Economics Living Lab, Pierluigi Negri - Direttore Consorzio turistico Media Valtellina e Giovanni Monge Roffarello - CEO Officine Mattio e Officine Mattio Cycling tours.

L’Étape Parma by Tour de France si è concretizzata con il supporto di Nalini, del partner Barilla, del mobility sponsor BICI+, con la collaborazione dei Technical partner bici.pro, Andriolo, INC Hotels e TSA Beltrami, dei partner L’Étape Greece by Tour de France e Cycling Hero in ottica di promozione internazionale, dei partner istituzionali Regione Emilia-Romagna, Visit Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Parma Welcome, ACSI, FIAB, Museo Digitale Diffuso del ciclismo, Parchi del Ducato, Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e i Comuni di Collecchio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma e Sorbolo Mezzani. Importante anche il supporto di tante associazioni locali come ACSI Parma, FIAB Parma, Filippello, Pigarella, Urzano, Cral Amps, Corale Verdi e tante altre.



Podio percorso lungo maschile: