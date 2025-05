Pallanuoto: A1; Telimar, firma il montenegrino Vucurovic

La stagione 2024-25, per il Telimar, si è appena conclusa con una salvezza acciuffata ai playout e il club palermitano annuncia subito un'acquisto per il prossimo campionato, ufficializzando l'arrivo di Uros Vucurovic, talento montenegrino, classe 2001; l'attaccante mancino ha vinto sei volte sia il campionato che la Coppa del Montenegro, e a livello internazionale, ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei giovanili di Malta nel 2017, l'argento a Minsk nel 2018 e il bronzo ai Mondiali di Praga nel 2022. Nel 2022 ha rappresentato la nazionale maggiore del Montenegro ai Mondiali di Budapest. "È un momento importante nella mia carriera - afferma Uros Vucurovic - sono fortemente motivato nel voler contribuire alla crescita e al successo della squadra. Il TeLiMar è un club con una visione chiara e con valori forti. Non vedo l'ora di iniziare". "Un giocatore come lui - commenta Marco Baldineti, allenatore del Telimar - con l'esperienza maturata in un grande club come lo Jadran con un bravissimo allenatore, arriva già pronto per aiutarci a disputare un grande campionato. Sarà assolutamente fondamentale per i nostri schemi. Benvenuto Uros". "Con lui - aggiunge Marcello Giliberti, presidente del Telimar - ho in pochi giorni perfezionato un contratto triennale. È un giocatore ventiquattrenne, ma maturo, con grande esperienza nelle Coppe europee. Fisicamente molto forte, dotato di buon tiro e di un gran nuoto, ha capacità importanti anche nella fase difensiva. Di Uros mi hanno detto tutti un gran bene, oltre che dal punto di vista sportivo anche da quello umano. Parla già un po' la lingua italiana".