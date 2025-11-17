Virtus-Maccabi, da Lepore nuovo appello a chi protesta

"Il ministro Piantedosi ha già preso le sue decisioni e a questo punto dovremo come città organizzarci di conseguenza". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, interviene in merito alla partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv, in programma il 21 novembre e al centro di tensioni legate all'annuncio di proteste. Il primo cittadino rivolge un appello a chi, come i Giovani palestinesi, intende manifestare. "Chiedo a tutti che questo evento venga gestito nel miglior modo possibile, senza violenza e senza scontri", ha detto. Rispetto alle iniziative già annunciate da gruppi pro Pal, Lepore ribadisce il principio costituzionale: "C'è libertà di manifestazione, è importante però che non sia violenta".