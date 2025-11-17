Sci, CdM salto: 6 azzurri per prima tappa a Lillehammer

Sarà un doppio terzetto azzurro ad aprire la stagione olimpica di Coppa del Mondo: tra venerdì 21 e domenica 22 novembre a Lillehammer, in Norvegia, si aprirà la stagione del massimo circuito con protagonista il trampolino Hs140. Il programma del fine settimana propone per venerdì 21 la prima mista a squadre preceduta dal duplice turno di qualificazione in vista delle due prove individuali del giorno successivo. Domenica quindi saranno di scena nuovamente qualifiche e una seconda sfida. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato nel complesso sei atleti, vale a dire Annika Sieff, Jessica Malsiner e Martina Zanitzer al femminile, Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon al maschile. La tournè nordeuropea proseguirà quindi con gli appuntamenti di Falun (Svezia) e di Ruka (Finlandia), quest'ultima tappa riservata solo al settore maschile.