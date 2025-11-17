Tiro a segno, Italia d'argento mondiale nel Target Sprint

Prestazioni incoraggianti sono arrivate anche dalla rappresentativa seniores, impegnata anch'essa nelle finali odierne. Marco Ammirati, autore di una gara ritmata e tecnicamente pulita, ha chiuso al quinto posto con il tempo di 04:02,9, dimostrando di poter competere stabilmente con i migliori specialisti internazionali. Buona prova anche per Georg Unterpertinger, che ha ottenuto l'ottava posizione con un tempo di 04:23,4, confermando l'affidabilità del team italiano in tutte le categorie.