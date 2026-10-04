Vigna: "Trovato squadra Ferrari unita, motivata e determinata"

"Ho trovato una squadra unita e determinata che ha voglia di fare sempre meglio, tutti sono convinti e determinati, è sempre bello vedere i colleghi cosi motivati e uniti. A me conta la realtà, che è una e dovrebbe contare per tutti, l'importante è imparare a gestire queste situazioni". Così Benedetto Vigna, Ceo Ferrari, a Sky Sport, poco prima del via del Gp del Bahrein, la cui partenza è stata posticipata per la pioggia. "Ieri si è fatto un bel risultato, l'importante è essere competitivi, la pioggia c'è per noi come per tutti. Ci godiamo questa gara appena l'acqua ci consentirà di partire", ha aggiunto.