Slittino: squadre azzurre in allenamento a Lillehammer

Primi giri sul ghiaccio per le squadre "A" e junior di slittino su pista artificiale, convocate dal direttore tecnico Armin Zoeggeler da lunedì 5 a lunedì 12 ottobre sulla pista norvegese di Lillehammer. Saranno presenti Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Leo Hinteregger, Manuel Weissensteiner, Nadia Falkensteiner, Verena Hofer, Annalena Hubert, Marion Oberhofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler, Katharina Sofie Kofler e Alexandra Oberstolz, accompagnati da una lunga schiera di tecnici quali Klaus Kofler, Oswald Haselrieder, Christian Oberstolz, Kevin Fischnaller, Mattias Schnitzer e Wilfried Huber.