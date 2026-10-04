Tennis, Wta Pechino: fuori Sabalenka, avanti Andreeva e Noskova

Dopo Elena Rybakina, cade anche Aryna Sabalenka al China Open. Sul cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino, il penultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 9.415.725 dollari) la numero 2 del mondo è stata sorpresa al terzo turno dalla ceca Nikola Bartunkova, n.34 WTA e testa di serie numero 26. E' la prima volta dal 2015 che le prime due teste di serie non raggiungono gli ottavi al China Open: allora la numero uno Simona Halep perse contro Lara Arruabarrena, la numero due Petra Kvitova contro Sara Errani. Marciano spedite, invece, Mirra Andreeva, n.5 del ranking e 4 del seeding, e Linda Noskova, n.6 WTA e quinta testa di serie.