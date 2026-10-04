Tennis, Wta Pechino: fuori Sabalenka, avanti Andreeva e Noskova

04 Ott 2026 - 10:16
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Dopo Elena Rybakina, cade anche Aryna Sabalenka al China Open. Sul cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino, il penultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 9.415.725 dollari) la numero 2 del mondo è stata sorpresa al terzo turno dalla ceca Nikola Bartunkova, n.34 WTA e testa di serie numero 26. E' la prima volta dal 2015 che le prime due teste di serie non raggiungono gli ottavi al China Open: allora la numero uno Simona Halep perse contro Lara Arruabarrena, la numero due Petra Kvitova contro Sara Errani. Marciano spedite, invece, Mirra Andreeva, n.5 del ranking e 4 del seeding, e Linda Noskova, n.6 WTA e quinta testa di serie.

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