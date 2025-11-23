Verstappen da record: vittoria con il distacco più ampio a Las Vegas
Max Verstappen eguaglia un altro record. Grazie ai 20 secondi e 741 decimi rifilati in gara a Lando Norris, il pilota olandese ha fatto registrare la vittoria con il più ampio distacco nella storia del Gran Premio di Las Vegas.
