Verstappen da record: vittoria con il distacco più ampio a Las Vegas

23 Nov 2025 - 23:46

Max Verstappen eguaglia un altro record. Grazie ai 20 secondi e 741 decimi rifilati in gara a Lando Norris, il pilota olandese ha fatto registrare la vittoria con il più ampio distacco nella storia del Gran Premio di Las Vegas.

00:55
A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

01:17
Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
00:59
01:41
00:55
