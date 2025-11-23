Logo SportMediaset

Hamilton, altro sfogo: "Non vedo l'ora finisca l'anno"

23 Nov 2025 - 20:02

Partito ultimo, entrato a fatica in zona punti e poi promosso all'ottavo posto per la squalifica delle McLaren, con un bottino di 4 punti. Non era questo che aveva in mente Lewis Hamilton per la gara di Las Vegas dopo il weekend disastroso in Brasile e le dure parole del presidente Ferrari, John Elkann, nei confronti dei piloti. Il sette volte campione del mondo non ce l'ha fatta a tacere, attirandosi un richiamo da parte del team principal, Fred Vasseur, per il rinfocolarsi di tensioni che si aggiungono alle difficoltà in pista. "È un risultato terribile. Non c'è niente di positivo da trarre da questa giornata", ha detto Hamilton a BBC Radio 5 Live e ha rincarato poi la dose affermando "non vedo l'ora che finisca, e non vedo l'ora che cominci la prossima. Ma non gara, la prossima stagione". "L'incubo" di cui aveva parlato in Brasile è tutt'altro che svanito e il britannico pensa che solo voltando completamente pagina, in un nuovo campionato e con nuove regole, questo potrà accadere. Vasseur è intervenuto subito, replicando a chi gli chiedeva delle parole di Hamilton. "Calmiamoci. Saltare fuori dalla macchina e fare il primo commento è sempre un po' troppo. Discutiamone dopo il debriefing", ha detto il manager francese. "Posso capire la reazione di Lewis dopo la gara, ma dobbiamo solo calmarci per discutere e concentrarci sulle prossime due gare, perché nelle prossime due torneremo - ha aggiunto -. Tenete presente anche che Lewis era lì nelle FP1, nelle FP2 il ritmo era buono e questo significa che dobbiamo costruire il weekend in questo modo. Sicuramente - ha poi ammesso - partire dalla 20/a posizione non è il modo migliore per ottenere un buon risultato". Charles Leclerc, sesto al traguardo ma quarto in classifica, ha tenuto posizioni più sfumate ma non era certo al settimo cielo. "Mi sono preso a ogni giro rischi incredibili per superare, perché in rettilineo eravamo fermi - ha detto il monegasco -. Comunque non ho rimpianti. Siamo finiti per un decimo dietro ad Antonelli. Alla fine non è andata male". 

