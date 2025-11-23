Polonara compie 34 anni, la moglie: "Non hai mai smesso di lottare"

"Auguri alla mia anima gemella, alla persona più importante della mia vita, al mio migliore amico. Sono stati giorni interminabili e dolorosi quando è arrivata quella chiamata, il 16 ottobre, il mondo mi è crollato addosso. Mi sono sentita smarrita, svuotata, senza più un'anima. Tutto aveva perso significato, e la paura mi divorava. Non riuscivo a immaginare una vita senza di te, non era possibile. Ma tu non hai mai smesso di lottare". Con queste parole su Facebook Erika Bufano, moglie di Achille Polonara, nel giorno del 34esimo compleanno del cestista della Dinamo Sassari e della Nazionale, che sta lottando contro la leucemia e che da pochi giorni è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo un trapianto di midollo. "Hai mantenuto la promessa che mi avevi fatto, quella che custodivo nel cuore. E quando, dopo giorni di angoscia, hai riaperto i tuoi meravigliosi occhi, il mio respiro è tornato, la mia vita è tornata a brillare", ha aggiunto la moglie di Polonara. "Il mio cuore ha ricominciato a battere, e tutto ha finalmente ritrovato un senso. Buon compleanno amore mio, ti auguro solo cose belle perché per le brutte abbiamo già dato, meriti di splendere e di tornare a sorridere. Ti amo immensamente", ha concluso.