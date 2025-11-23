Short Track, World Tour: a Danzica podio di Sighel sui 1.000 metri

È salita sul podio anche la staffetta maschile, composta da Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Gli azzurri sono stati vittima di una caduta provocata dall'Olanda (poi squalificata) a pochi giri dalla fine, venendo estromessi dalla lotta per il successo. Hanno tuttavia conquistato il terzo posto, alle spalle di Sud Corea e Cina, concludendo sul gradino più basso del podio per la terza volta consecutiva nella stagione corrente.