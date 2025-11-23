Short Track, World Tour: a Danzica podio di Sighel sui 1.000 metri

A Danzica (Polonia) si è completata la terza tappa dell'ISU World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track.
Nella giornata di sabato, il movimento italiano aveva conseguito un doppio podio grazie a Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle), attestatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto nei 1.500 metri maschili.
Domenica, l'evento organizzato nell'impianto denominato Hala Olivia, è giunto a conclusione con i 1.000 metri e la staffetta del settore maschile, con i 500 e 1.500 metri dell'ambito femminile e con la staffetta mista.
Piazza d'onore per Pietro Sighel nei 1.000 metri, battuto dall'olandese Jens van't Wout, ma davanti al canadese Steven Dubois. Il risultato, oltre a rappresentare il quarto podio individuale tout-court della stagione e il quattordicesimo della carriera, ha permesso al ventiseienne trentino di consolidare la prima posizione nella classifica di specialità della distanza. Sempre sui 1.000 metri, Thomas Nadalini è stato eliminato in semifinale, ma ha vinto la finale B, venendo classificato al settimo posto assoluto. Squalificato nei quarti di finale Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).
È salita sul podio anche la staffetta maschile, composta da Luca Spechenhauser, Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Gli azzurri sono stati vittima di una caduta provocata dall'Olanda (poi squalificata) a pochi giri dalla fine, venendo estromessi dalla lotta per il successo. Hanno tuttavia conquistato il terzo posto, alle spalle di Sud Corea e Cina, concludendo sul gradino più basso del podio per la terza volta consecutiva nella stagione corrente.
In campo femminile si registra una solida prova di squadra sui 1.500 metri, nei quali Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) hanno saputo spingersi sino alla finale, conclusa poi rispettivamente in quinta e sesta piazza. Inoltre, Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) - coinvolta in un contatto in semifinale - ha vinto la finale B, classificandosi ottava.
Nei 500 metri femminili, Arianna Sighel e Martina Valcepina (Fiamme Gialle) sono state eliminate nei quarti di finale, il percorso di Chiara Betti (Fiamme Gialle) si è invece concluso al turno decisivo di ripescaggio.
Infine, per quanto concerne la staffetta mista, l'Italia era stata eliminata in semifinale. Gli azzurri hanno vinto la finale B con il quartetto formato da Chiara Betti, Luca Spechenhauser, Elisa Confortola e Pietro Sighel superando Polonia (poi squalificata), Stati Uniti e Giappone.
La prossima settimana l'ISU World Tour giungerà al proprio compimento con la quarta e ultima tappa, che si disputerà a Dordrecht (Paesi Bassi). Come da prassi, le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 novembre saranno dedicate alle qualificazioni, mentre le finali andranno in scena sabato 29 e domenica 30.