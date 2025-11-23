Rugby: vincono Inghilterra e Scozia contro Argentina e Tonga
23 Nov 2025 - 22:05
Vittoria di Inghilterra e Scozia nei due test match di rugby disputati nel pomeriggio. Gli inglesi hanno battuto a Twickenham l'Argentina per 27-23, mentre la Scozia ha travolto le Isole Tonga con un perentorio 56-0.
