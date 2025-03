Venerdì 14 marzo ecco la Sellaronda Skimarathon: iscritta anche la coppia Oberbacher-Boffelli

Tutto confermato per la 31ª Sellaronda Skimarathon, che si svolgerà venerdì 14 marzo, con partenza e arrivo a Selva di Val Gardena. E non mancano le novità in quanto agli atleti di prima fascia in gara. Nelle ultime ore ha sciolto le proprie riserve anche il vincitore della passata edizione, il gardenese di Ortisei Alex Oberbacher, che sarà in coppia con uno dei due skialper che detiene il record della manifestazione, ovvero il bergamasco di Roncobello William Boffelli, capace nel 2019, assieme a Filippo Barazzuol, di fermare il cronometro sul tempo di 2h56'59", proprio nell’edizione con start e traguardo in Val Gardena. Oberbacher-Boffelli non avranno sicuramente il tempo di elaborare molte strategie, visto il lotto dei pretendenti al successo finale. A partire dai due alfieri del Cs Esercito Robert Antonioli, che vanta 18 medaglie ai Campionati mondiali e 3 Coppe del Mondo, e Matteo Eydallin, nel cui palmares figurano 15 medaglie mondiali e una vittoria della Coppa del Mondo individuale. Occhio poi alla coppia “civile” e tutta trentina formata dal vermigliano Davide Magnini, fresco di conquista della medaglia d’argento nell’individuale alla rassegna iridata di Morgins, e dal molvenese Federico Nicolini, miglior azzurro al Mondiale svizzero nella vertical e campione italiano in carica nella stessa specialità. Entrambi difendono i colori dello Sci club Brenta Team. In campo femminile, poi, i pronostici pendono dalla parte del giovane duo del Cs Esercito composto dalla valtellinese Giulia Compagnoni e dalla valdostana Noemi Junod. Consultati bollettini meteo, il Comitato Organizzatore, coordinato da quest’anno da Gianni Rasom, ha deciso di confermare il programma originale, benché sia prevista una serata di acqua e neve, quindi la Sellaronda Skimarathon 2025 si annuncia decisamente in versione “invernale”. In questi ultimi giorni pre-gara lo staff, che dal punto di vista tecnico è guidato sempre da Oswald Santin, sta ultimando i vari collegamenti in fondo valle per una sfida, il cui percorso si sviluppa per lo più (42 km e 2700 metri di dislivello) su pista. Si tratta dei passaggi a Corvara, Arabba e Canazei, mentre la partenza e l’arrivo a Selva di Val Gardena sono stati ricavati in due nuove zone, ovvero lo start nei pressi dello skilift Nives e il traguardo in centro, più precisamente in Streda Mëisules (Col da Mulin). Non mancheranno i suggestivi passaggi in quota a Passo Gardena (Dantercepies), a 2.298 metri d'altitudine, Passo Campolongo (Bec de Roces – 2.080 metri), Ponte de Vauz, Passo Pordoi (2.239 metri), Lupo Bianco e Passo Sella (2.174 metri).

In quanto ad iscrizioni è stato raggiunto il sold out con 1.100 iscritti per un totale di 550 coppie in gara, con una percentuale significativa di presenze straniere, oltre il 40%.

Il programma prevede l'apertura dell’ufficio gare presso il centro tennis in via Ciampinei a Selva di Val Gardena alle 10 di venerdì. Un’ora dopo si terrà la riunione di giuria internazionale, mentre alle 17.15 ci sarà l’apertura delle linee di partenza e alle 18 verrà dato lo start alla 31ª edizione. L’arrivo del primo concorrente è previsto per le 20.55 circa, quindi la flower ceremony maschile si svolgerà alle 21.20 e l’arrivo delle prime coppie femminile è atteso verso le 21.30, con la relativa premiazione sul campo a seguire. Pasta party alle 22 presso il centro tennis e premiazione ufficiale alle 23.30. Gli appassionati di skialp potranno seguire la gara in diretta streaming grazie al www.sellaronda.it, con curiosità e aggiornamenti anche sui canali social instragram e facebook "sellarondaskimarathon".