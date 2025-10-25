Logo SportMediaset

Vela: timonieri di fama per l'Interlaghi Coppa dei Bravi a Lecco

25 Ott 2025 - 23:55

Dodici timonieri di fama internazionale per la "Interlaghi Coppa dei Bravi - Trofeo Kong" di vela che verrà disputata nel fine settimana dell'1 e 2 novembre nel Golfo di Lecco. I match-race vedranno in lizza quest'anno ben. Alla barra degli scafi della classe RS21 - e' stato annunciato oggi - ci saranno Torben Grael, Lorenzo Bressani, Mattia Cesana, Tommaso Chieffi, Federico Colaninno, Flavio Favini, Guido Gallinaro, Maria Vittoria Marchesini, Roberto Spata, Alessandro Castelli, Paola Amar e Pierluigi Puthod. Il top per un evento a scopo benefico con le quote di iscrizioni interamente devolute a "Projeto Grael", la Fondazione del mitico Torben Grael, che dal 1998 ha sostenuto quasi 20.000 bambini brasiliani. Bisogna tornare al lontano 1981 per risalire alle origini della "Coppa dei Bravi". Il programma prevede per venerdì 31 ottobre l'estrazione degli equipaggi della Coppa dei Bravi, in Canottieri Lecco, alle ore 19. A seguire lo skipper meeting. Alle 20.30 una serata pubblica ad ingresso libero, in sinergia con il Panathlon Club Lecco, con Torben Grael, i velisti di Luna Rossa e le foto di Carlo Borlenghi, dedicato alla Coppa America nella sala conferenze di Confcommercio Lecco (Palazzo Falck, Piazza Garibaldi 4). I match-race cominceranno sabato 1 novembre dalle ore 8 per l'intera giornata. Riprenderanno sempre alle ore 8 di Domenica 2 novembre. Nel pomeriggio le premiazioni. 

