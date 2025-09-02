Vela, The Ocean Race arriva a Genova con Helly Hansen

Helly Hansen ha una lunga storia in comune con The Ocean Race. Nel 1981, la regata (allora denominata Whitbread Round the World Race, ndr) ha accolto il primo team tutto norvegese, equipaggiato con le cerate Helly Hansen caratterizzate dal classico design a strisce orizzontali coi colori della bandiera nazionale, ancora presente nelle attuali collezioni. Nei decenni successivi, ha partecipato con almeno un team a tutte le edizioni fornendo tecnologie e design all'avanguardia, tra cui l’abbigliamento tecnico con cui l’equipaggio di Ericsson ha vinto l'edizione 2008-09.

​

​Per The Ocean Race Europe 2025, Helly Hansen ha unito le forze con due nuovi team: Canada Ocean Racing e Team Amaala. Il team canadese è una storia esemplare di spirito di avventura. Nel 2020, durante il lockdown, l'imprenditore e appassionato velista Scott Shawyer ha assistito in televisione alla partenza del Vendée Globe, e si è messo in testa di diventare il primo canadese a partecipare alla regata. Questa è stata la scintilla che ha generato la nascita di Canada Ocean Racing, esordendo proprio a The Ocean Race Europe.