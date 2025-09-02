F1, Colnaghi e Battig nel Red Bull Junior Team

Chiara Bättig: dal karting alla Formula 4

Quindici anni, talento purissimo, la Bättig si è messa in mostra al Red Bull Driver Search in Portogallo, dove ha stupito al debutto su una monoposto dopo anni di successi nel karting. Dal 2026 farà il salto in Formula 4. “Per me significa molto essere diventata una Red Bull Junior Driver”, ha dichiarato Bättig. “Penso che il Red Bull Junior Team stia facendo grandi progressi con i suoi piloti. È stata la mia prima volta su una monoposto, sono felice di essere riuscita ad adattarmi ai cambiamenti molto bene. Il mio obiettivo è la Formula 1 e diventare Campionessa del Mondo ma il prossimo anno mi concentrerò sulla Formula 4. Ho la mentalità giusta perché so di cosa sono capace e spero di ispirare le giovani ragazze del karting a fare lo stesso.”



Helmut Marko, responsabile del Red Bull Junior Driver Programme e consulente Red Bull Motorsports, ha elogiato gli sforzi della pilota: “La prestazione di Chiara, per la sua prima volta su una monoposto è stata molto buona. Ha già avuto successo nel karting e la velocità che ci ha dimostrato qui ci fa ben sperare per la prossima stagione.”