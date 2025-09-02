F1, Colnaghi e Battig nel Red Bull Junior Team

© Gionata Livorti, Joerg Mitter / Red Bull Content Pool
Due nuovi giovani piloti si preparano a scrivere il proprio futuro nel motorsport con i colori Red Bull. La svizzera Chiara Bättig e l’italo-argentino Mattia Colnaghi entrano ufficialmente nel Red Bull Junior Team, percorso che ha già portato in Formula 1 campioni del calibro di Max Verstappen e Sebastian Vettel.
Chiara Bättig: dal karting alla Formula 4
Quindici anni, talento purissimo, la Bättig si è messa in mostra al Red Bull Driver Search in Portogallo, dove ha stupito al debutto su una monoposto dopo anni di successi nel karting. Dal 2026 farà il salto in Formula 4. “Per me significa molto essere diventata una Red Bull Junior Driver”, ha dichiarato Bättig. “Penso che il Red Bull Junior Team stia facendo grandi progressi con i suoi piloti. È stata la mia prima volta su una monoposto, sono felice di essere riuscita ad adattarmi ai cambiamenti molto bene. Il mio obiettivo è la Formula 1 e diventare Campionessa del Mondo ma il prossimo anno mi concentrerò sulla Formula 4. Ho la mentalità giusta perché so di cosa sono capace e spero di ispirare le giovani ragazze del karting a fare lo stesso.”
Helmut Marko, responsabile del Red Bull Junior Driver Programme e consulente Red Bull Motorsports, ha elogiato gli sforzi della pilota: “La prestazione di Chiara, per la sua prima volta su una monoposto è stata molto buona. Ha già avuto successo nel karting e la velocità che ci ha dimostrato qui ci fa ben sperare per la prossima stagione.”
Mattia Colnaghi: rookie da titolo e futuro in F3
Mattia Colnaghi, diciassette anni e già protagonista nel 2024 quando ha conquistato al debutto il titolo spagnolo di Formula 4 con sei vittorie. Nel 2025 è in testa all’Eurocup-3, con l’obiettivo dichiarato di passare in FIA Formula 3 nel 2026. “Essere scelto come Red Bull Junior Driver mi avvicina ancora di più al mio sogno: diventare Campione del Mondo di Formula 1 con Red Bull – ha spiegato Colnaghi –. Vincere la F4 spagnola da rookie è stato un grande passo, ma ora voglio restare umile e continuare a crescere.”
Marko ha aggiunto: “Mattia sta dominando l’Eurocup-3. Il prossimo passo sarà la F3, dove ci aspettiamo che lotti sempre per le prime posizioni.”
Un vivaio di campioni
Dal 2001, anno della sua fondazione, il Red Bull Junior Team è impegnato a sviluppare i migliori giovani talenti del motorsport. Attualmente la squadra conta 13 piloti, cinque dei quali corrono a fianco della Formula 1 nelle categorie F2 e F3. Il Red Bull Junior Team ha contribuito a lanciare le carriere di 22 piloti di Formula 1, tra cui i quattro attuali piloti Red Bull: Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Liam Lawson e Isack Hadjar.
Commenti (0)